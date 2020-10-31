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Partner Чехол-накладка HTC One (глянец голубой)

Артикул: 28115
Partner Чехол-накладка HTC One (глянец голубой)
99 руб. 
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Артикул: 28115
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHTC
Тип товараЧехол-накладка
Partner Чехол-накладка HTC One защищает заднюю крышку смартфона от механических повреждений и грязи. Чехол сделан из ударопрочного пластика, не соскальзывает с телефона. Толщина накладки - 1мм.


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Partner Чехол-накладка HTC One (глянец голубой) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 99 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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