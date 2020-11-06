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Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi

Артикул: 231767
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 1
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 2
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 3
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 4
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 5
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 6
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 7
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 8
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 9
  • Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 10
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 1
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 2
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 3
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 4
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 5
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 6
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 7
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 8
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 9
Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - фото 10
6 190 руб. 
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+ 89 КэтКоинов
Артикул: 231767
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMoza
Тип товараСтедикам
АккумуляторЕсть
Вес0.543
Диапазон вращения360 град.
Диапазон наклона310 град.
Диапазон поперечного наклона165 град.
Нагрузка0.3 кг
Версия 2019 года. Отличия от версии 2018 года: улучшенная эргономика (лучше складывается), улучшенный кейс (внутри прошито дополнительное отделение), внутренние доработки электроники. Снимайте фото и видео без дрожи, раскачки и помех от проводов. Встроенный аккумулятор типа 18650 обеспечивает до 10 часов работы устройства. Используйте приложение MOZA App для тонкого управления настройками камеры: фокусировка с определением и отслеживанием объектов, зум, настройка ISO и так далее. Поддерживаются онлайн стримы в Facebook, Youtube, Twitter и Instagram. Фото- и видеосъемка панорам и тайм-лапсов. 4 штативных гнезда позволяют установить дополнительные аксессуары: лампу подсветки, внешний микрофон, треногу, монопод или другой держатель. Простой интерфейс для начинающих.


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Электронный трёхосевой стедикам Moza Mini-Mi - этот товар вы можете купить по цене 6190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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