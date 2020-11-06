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Кардридер GoPro AMCRU-001 Quik Key (Micro USB, Android)

Артикул: 231763
GoPro AMCRU-001 Кардридер Quik Key (Micro USB, Android)
2 116 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231763
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGoPro
Тип товара
Высота, см3
Длина, см16
Особенностиподходит для Android устройств, для чтения карт памяти, разъем microUSB
Ширина, см10
Кардридер GoPro Quik Key AMCRU-001 на отлично справится со своей задачей – быстрой выгрузкой данных с карт памяти модели экшн-камер GoPro универсальный. Выгрузке и чтению данных гарантирована хорошая скорость, кардридер прост и удобен в использовании, при его применении вам не придется устанавливать дополнительные программы распознавания карт. Устройство подходит для использования с устройствами на Android с разъемом micro-USB, совместимость с приложением Capture дает вам возможность переноса материалов для создания отличных видео. GoPro Quik Key AMCRU-001 снабжен защитной крышкой, которая убережет устройство от воды и пыли, а, благодаря застежке-карабину, вы можете брать кардридер с собой.


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Кардридер GoPro AMCRU-001 Quik Key (Micro USB, Android) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2116 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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