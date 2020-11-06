Видоискатель Falcon Eyes DSLR GW1N II цифр. беспров. (для Nikon D3,D3S,D3X)

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Видоискатель
|Аккумулятор
|Li-ion 1200 mAh x 2
|Бленда
|есть
|Время работы от аккумулятора
|6 ч
|Зарядка
|USB/ от сети
|Количество каналов
|4
|Максимальное рабочее расстояние
|70-100 м
|Размер передатчика
|127х79х30 мм
|Размер приемника
|87х50х41 мм
|Разрешение
|230х400 пикс.
|Совместимость
|Nikon D3,D3S,D3X
|Угол обзора
|по горизонтали 120 град./по вертикали 105 град.
|Частота
|433 МГц/2,4 ГГц
|Экран
|3.5
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