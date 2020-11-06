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Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная

Артикул: 231705
  • Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - фото 1
  • Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - фото 2
  • Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - фото 3
  • Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - фото 4
Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - фото 1
Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - фото 2
Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - фото 3
Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - фото 4
23 723 руб. 
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+ 221 КэтКоинов
Артикул: 231705
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Время перезарядки0.2-2.1 с
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная, кабель питания, защитный колпак, синхрокабель, рефлектор, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Корпус вспышки изготовлен из алюминиевого сплава с нанесением покрытия «софт-тач». Кронштейн крепления вспышки изготовлен из стали. Элементы управления традиционно расположены на задней части корпуса: яркий и контрастный дисплей, кнопки управления и выбора режимов, валкодер, тумблер питания, гнездо для кабеля синхронизации и гнездо для кабеля питания (со встроенным предохранителем). Сверху на корпусе находится датчик оптической синхронизации, а для переноски или изменения угла наклона вспышки — на задней её части расположена рукоятка. Кронштейн крепления имеет возможность перемещаться вдоль интегрированной в корпус вспышки направляющей. Фиксация положения кронштейна — винтовая. Это поможет уравновесить вспышку на стойке при использовании тяжелых аксессуаров, таких как, например, большой софтбокс. Угол наклона вспышки регулируемый. Фиксация угла наклона— винтовая. Для установки зонта в основании кронштейна предусмотрено отверстие с винтовым фиксатором. На передней части корпуса вспышки расположены импульсная лампа и цоколь E27 для лампы пилотного света ML-250 (входит в комплект). Для установки светомодифицирующих насадок предназначен байонет Bowens.


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Самовывоз невозможен
Вспышка Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 23723 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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