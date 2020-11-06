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Вспышка Godox A1 для смартфона

Артикул: 231698
  • Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 1
  • Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 2
  • Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 3
  • Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 4
  • Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 5
  • Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 6
Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 1
Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 2
Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 3
Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 4
Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 5
Вспышка Godox A1 для смартфона - фото 6
6 400 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 231698
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Ведущее число8.1 м
Вес, кг0.11
Время перезарядки2.5 с
Дисплейесть
Количество элементов питания1
Комплектациявспышка, USB кабель, 2 клейких крепления
Особенностивстроенная защита от короткого замыкания и высокого напряжения
Пилотный светесть
Поворотная головканет
Поддержка режимовTTL
Подключение внешнего питаниянет
Подробнее о совместимых камерахiOS, Android
Режим ведомой вспышкиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Число срабатываний от одного комплекта батарей700
Уникальная ксеноновая выносная вспышка для смартфона Godox A1 отличается от многих других тем, что это именно импульсная вспышка, а не светодиодная подсветка. Импульс работает гораздо ярче, чем постоянный свет. Кроме того, вы можете направлять вспышку с разных сторон, подсвечивая или усиливая тени. Еще более интересно то, что A1 может работать в качестве ведущей вспышки для накамерных и студийных вспышек Godox (по радио), а также для вспышек других производителей (по световой ловушке). Использование A1 вместе с мощными внешними вспышками позволит вам формировать светотеневой рисунок, как если бы вы использовали профессиональные фотокамеры, а не смартфон.


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Вспышка Godox A1 для смартфона - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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