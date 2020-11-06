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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL

Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL

Артикул: 231696
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 1
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 2
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 3
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 4
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 5
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 6
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 7
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 8
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 9
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 10
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 1
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 2
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 3
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 4
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 5
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 6
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 7
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 8
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 9
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - фото 10
26 646 руб. 
Купить
+ 226 КэтКоинов
Артикул: 231696
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Ведущее число52 м
Подключение внешнего питаниянет
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыуниверсальная
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Режим ведомой вспышкиесть
Подробнее о совместимых камерахNikon, Canon EOS, Sony
Поддержка режимовTTL
Вес, кг0.56
Поворотная головканет
Особенностипассивная система охлаждения
Комплектациякорпус вспышки, головка с линзой Френеля, головка с открытой лампой, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, адаптер для студийной стойки
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/220-1/15380 с
Дисплейнет
Время перезарядки0.01-1.8 c
Число срабатываний от одного комплекта батарей500
Godox Witstro AD200Pro – усовершенствованная версия популярной вспышки AD200. Прежде всего, изменения коснулись точности управления – AD200Pro очевидно использует более продвинутые контроллеры заряда, взятые, скорее всего, от AD600Pro и AD400Pro. Это обеспечивает более тонкое управление мощностью: 9 ступеней с шагом 1/10 против 8 ступеней с шагом 1/3. Также добавлен режим «стабильной температуры»: максимальный разброс в нем составляет всего +/- 100К. Вспышка перезаряжается чуть быстрее: 1.8 с против 2.1 с у AD200 (на полной мощности). Увеличено число клавиш управления, световая ловушка стала чуть больше по площади, порт USB micro заменен на USB-C (используется для обновления прошивки).


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Самовывоз невозможен
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD200 с поддержкой TTL - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 26646 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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