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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL

Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL

Артикул: 231693
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 1
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 2
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 3
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 4
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 5
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 6
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 7
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 1
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 2
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 3
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 4
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 5
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 6
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - фото 7
51 238 руб. 
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+ 495 КэтКоинов
Артикул: 231693
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Автоматическое отключениеесть
Режим ведомой вспышкиесть
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыуниверсальная
Синхронизация по передней шторке затвораесть
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Подробнее о совместимых камерахрадио: с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax (необходим трансмиттер серии X1 TTL или Xpro TTL, совместимы не все камеры), оптический: Canon и Nikon
Ведущее число87 м
Поддержка режимовTTL
Особенностистробоскоп до 100 вспышек в секунду
Комплектациямоноблок с импульсной и пилотной лампами, аккумулятор Witstro WB87, зарядное устройство, кабель питания, защитная крышка (пластиковая)
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/220-1/10000 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.01-2.5
Вес, кг2.7
Число срабатываний от одного комплекта батарей500
Мощный аккумуляторный моноблок с энергией импульса 600 Дж позволяет вести съемку в студии и на открытом воздухе, легко «перебивая» даже прямой солнечный свет. Поддерживает все светоформирующие насадки с байонетом Bowens. Множество способов синхронизации: радио (2.4 ГГц, до 80 м, 32 канала), оптическая, синхрокабель 3.5 мм. Поддерживает TTL управление: оптическое – от вспышек систем Canon и Nikon, а также радио – с современными камерами большинства производителей. Поддерживает высокоскоростную синхронизацию (HSS) при выдержках до 1/8000 с.


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Самовывоз невозможен
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 51238 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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