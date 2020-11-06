Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600B с поддержкой TTL

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Godox
|Тип товара
|Вспышки
|Автоматическое отключение
|есть
|Режим ведомой вспышки
|есть
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Тип вспышки
|обычная
|Стробоскопическая вспышка
|есть
|Совместимые камеры
|универсальная
|Синхронизация по передней шторке затвора
|есть
|Синхронизация по задней шторке затвора
|есть
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Режим ведущей вспышки
|есть
|Подробнее о совместимых камерах
|радио: с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax (необходим трансмиттер серии X1 TTL или Xpro TTL, совместимы не все камеры), оптический: Canon и Nikon
|Ведущее число
|87 м
|Поддержка режимов
|TTL
|Особенности
|стробоскоп до 100 вспышек в секунду
|Комплектация
|моноблок с импульсной и пилотной лампами, аккумулятор Witstro WB87, зарядное устройство, кабель питания, защитная крышка (пластиковая)
|Количество элементов питания
|1
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Длительность вспышки
|1/220-1/10000 с
|Дисплей
|есть
|Время перезарядки
|0.01-2.5
|Вес, кг
|2.7
|Число срабатываний от одного комплекта батарей
|500
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