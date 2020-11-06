8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS

Артикул: 231683
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 1
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 2
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 3
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 4
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 5
Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 1
Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 2
Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 3
Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 4
Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - фото 5
9 031 руб. 
Купить
+ 93 КэтКоинов
Артикул: 231683
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараВспышки
FP-синхронизацияесть
Режим ведомой вспышкиесть
Управляющий блок в комплектенет
Угол поворота по горизонтали360 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения18 - 180 мм
Тип элементов питанияAA
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыNikon
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручной Zoomесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Подключение внешнего питаниянет
Автоматический Zoomесть
Поддержка режимовi-TTL
Поворотная головкаесть
Пилотный светесть
Особенностидиапазон работы 8-15 м
Максимальный угол освещения (с диффузором)14 мм
Креплениебашмак
Комплектациявспышка накамерная, чехол, мини-штатив
Количество элементов питания4
Количество ламп в одной вспышке1
Дисплейесть
Время перезарядки4 c
Вес, кг0.405
Ведущее число60 м
Брекетингесть
Число срабатываний от одного комплекта батарей100-700
Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS – мощная профессиональная автоматическая накамерная вспышка i-TTL с ведущим числом 60 (м, 105 мм, ISO 100), совместима с фотокамерами Nikon. Широкий набор функций и режимов работы позволят полностью контролировать освещение. Удобство эксплуатации обеспечивается интуитивным управлением и отличной эргономикой. Питание вспышки обеспечивается 4 элементами типоразмера AA либо внешними совместимыми источниками. Поддержка режима i-TTL Режим i-TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Вспышка совместима с зеркальными камерами форматов DX и FX. Режим «стробоскоп» RPT Усовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS в режиме стробоскопа - вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке. Высокоточная ручная настройка 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости. Режимы S1/S2 Данные режимы используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную. Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FV Lock) Обеспечивает фиксацию мощности импульса для правильной экспозиции определенного участка кадра при последующем смещении композиции кадра. Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP Режим FP позволяет вспышке экспонировать кадры, снятые с высокой скоростью затвора (с выдержкой короче выдержки синхронизации) в режиме приоритета диафрагмы для съемки портретов с заполняющей вспышкой. Данный режим можно использовать, например, при съемке на улице в дневное время с большим открытием диафрагмы, в таком случае для правильного экспонирования может потребоваться выдержка короче выдержки синхронизации. Режим медленной синхронизации и функция подавления эффекта красных глаз Режим медленной синхронизации позволит автоматически экспонировать кадры, снятые с длинной выдержкой, когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает. Вспышка поддерживает функцию подавления эффекта красных глаз, перед съемкой производится три предварительных импульса с уменьшенной мощностью. Автоматический и ручной выбор угла освещения Угол светового пучка вспышки может быть задан вручную или автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 18 до 180 мм. Для увеличения угла рассеивания вспышки при использовании широкоугольных объективов (с фокусным расстоянием до экв. 14 мм), можно воспользоваться встроенной выдвижной рассеивающей панелью. Синхронизация по передней или задней шторке Возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке, когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки можно создать следующий за объектом световой шлейф. Пользовательские функции Вспышка обеспечивает расширенные настройки, которые можно установить с помощью режима пользовательских функций в соответствии с предпочтениями съемки. Меню позволяет установить режим энергосбережения, вкл/выкл подсветку ЖК-дисплея и подсветку автофокуса, выбрать режим работы пилотной лампы, разрешить ручной выбор значения диафрагмы, а также настроить другие параметры. Система креативного освещения Система креативного освещения обеспечивает полный контроль над освещением и позволяет синхронизировать вспышку и фотоаппарат без необходимости использования дополнительных устройств. Управлять вспышкой X-Flash 910SB TTL-N HSS можно дистанционно с помощью оптических сигналов в пределах прямой видимости не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, используя технологию i-TTL. X-Flash 910SB TTL-N HSS работает в качестве ведомой или ведущей вспышки в системе из нескольких совместимых с системой Nikon вспышек. Функция отключения срабатывания ведущей вспышки поможет исключить ведущую вспышку из участия в экспонировании кадра, чтобы срабатывали только ведомые вспышки. Регулируемая головка Головку вспышки X-Flash 910SB TTL-N HSS можно опускать на 7° или поднимать на 90°, поворачивать вправо или влево на 180°. Поворот головки позволит отражать свет вспышки от потолка или стен для того, чтобы создать более мягкое освещение объекта, например, при съемке портретов. Встроенная выдвижная отражающая панель поможет совместить прямой высококонтрастный свет с мягким отраженным светом и добиться ярких бликов в глазах модели, освещенной мягким светом. Удобное и легкое управление Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке или через меню камеры (зависит от модели камеры).


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 9031 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...