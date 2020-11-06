Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Godox
|Тип товара
|Вспышки
|Автоматический Zoom
|есть
|Режим ведомой вспышки
|есть
|Угол поворота по горизонтали
|330
|Угол поворота вниз
|7 градусов
|Угол поворота вверх
|120
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Тип вспышки
|обычная
|Стробоскопическая вспышка
|есть
|Совместимые камеры
|Sony
|Синхронизация по передней шторке затвора
|есть
|Синхронизация по задней шторке затвора
|есть
|Ручной Zoom
|есть
|Режим ведущей вспышки
|есть
|Поддержка режимов
|TTL
|Автоматическое отключение
|есть
|Поворотная головка
|есть
|Пилотный свет
|нет
|Особенности
|цветовая температура 5600±200К
|Крепление
|башмак
|Комплектация
|вспышка, батарея, зарядное устройство, USB зарядное устройство, USB кабель, мини-стойка, чехол, руководство по эксплуатации
|Количество элементов питания
|1
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Длительность вспышки
|1/300-1/20000 с
|Дисплей
|есть
|Время перезарядки
|1.5 с
|Вес, кг
|0.42
|Число срабатываний от одного комплекта батарей
|480
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