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Вспышка студийная Falcon Eyes DPS-901(M)

Артикул: 231656
Вспышка студийная Falcon Eyes DPS-901(M)
15 811 руб. 
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+ 221 КэтКоинов
Артикул: 231656
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Время перезарядки1-3 сек.
Дисплейнет
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка, импульсная лампа, галогеновая лампа, рефлектор, защитная крышка, синхрокабель, силовой кабель, запасной предохранитель
КреплениеFEDE
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Серия DPS это классические профессиональные студийные моноблоки, рассчитанные напродолжительную эксплуатацию в фотостудиях(питание220V, байонет FE-DE) DPS-901M — модельсерии, предназначенная в первую очередь для использования в больших помещениях и с большими насадками (например, октобоксами). Корпус вспышек серии выполнен из литого алюминия, что обеспечивает и прочность, и охлаждение. Всиловую структуру корпуса включена ручка для переноски прибора, размещенная с тыльной стороны устройства над органами управления. Переключение режимов работы осуществляется кнопками. Моноблок не является влагозащищенным и от попадания влаги его электронику необходимо беречь.


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Самовывоз невозможен
Вспышка студийная Falcon Eyes DPS-901(M) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 15811 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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