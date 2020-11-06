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Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0

Артикул: 231649
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 1
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 2
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 3
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 4
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 5
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 6
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 1
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 2
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 3
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 4
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 5
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - фото 6
24 240 руб. 
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+ 263 КэтКоинов
Артикул: 231649
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг2.5
Время перезарядки1-2 с
Высота, см14
Длина, см27.5
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка TE-1200BW V 2.0 с импульсной лампой, галогенная лампа 250 Вт, E27, 220В, рефлектор 175 мм (R-175 BW), защитная крышка-колпак, синхрокабель «Вилка-Джек 3,5» 4 м, силовой кабель 4 м, запасной предохранитель, гарантия и инструкция на русском языке
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см14
Самый популярный студийный моноблок теперь оснащен портом USB для подключения пульта дистанционного управления TE-RC II с функцией радиосинхронизатора — приемник подключается к USB порту вспышки серии TE v2.0, передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры. Новый пульт обеспечивает возможность дистанционного управления всеми функциями студийного моноблока и выполняет роль радиосинхронизатора. Благодаря пульту с функцией радиосинхронизатора при съемке нет необходимости отвлекаться и перемещаться по студии для корректировки настроек моноблоков. Пульт-радиосинхронизатор TE-RC II ДУ приобретается отдельно.


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Самовывоз невозможен
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 24240 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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