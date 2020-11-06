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Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 250 SS

Артикул: 231644
  • Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 250 SS - фото 1
  • Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 250 SS - фото 2
Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 250 SS - фото 1
Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 250 SS - фото 2
7 050 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 231644
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число53
Вес, кг1.3
Время перезарядки0.4-2.5 с
Высота, см11.9
Длина, см21
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка, кабель питания, документация, синхрокабель
КреплениеSS
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см20.8
Falcon Eyes Ultima 250 SS - это металлический узел фиксации на стойке, удобная панель управления с защищенными от влаги кнопками и встроенный вентилятор для активного охлаждения, а так возможность дистанционного управления настройками моноблока при помощи пульта SprintTrigger с функцией синхронизатора. Теперь в студиях, собранных на базе Ultima SS, можно управлять параметрами всех вспышек, не перемещаясь между вспышками, используя всего один передатчик.


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Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 250 SS - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7050 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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