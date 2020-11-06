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Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL-300 BW

Артикул: 231643
Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL-300 BW
9 913 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 231643
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число58
Вес, кг1.57
Время перезарядки0.4-2.5 с
Высота, см12.7
Длина, см19.8
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL-300 BW, импульсная лампа, моделирующая лампа 150 Вт, Е27, синхрокабель PC Sync-mini jack 3,5 мм, 3 м, кабель питания, 5 м, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см12.7
Falcon Eyes Ultima SL-300 BW – студийный моноблок с байонетом Bowens, который сочетает в себе совокупность современных функциональных возможностей с доступной стоимостью. Подходит для съемки людей, рекламной фотографии, выездной съемки, продвинутой портретной съемки и других трудных задач.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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