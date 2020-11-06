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Вспышка студийная Godox DS300II

Артикул: 231637
Вспышка студийная Godox DS300II
11 309 руб. 
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+ 129 КэтКоинов
Артикул: 231637
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число58
Вес, кг1.7
Время перезарядки1 с
Высота, см11.7
Дисплейесть
Длина, см37
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка студийная Godox Gemini DS300II, стандартный рефлектор, защитный колпак, пилотная лампа, сетевой кабель, руководство по эксплуатации
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см18.2
Godox DS300II это компактный и легкий моноблок с мощностью импульса 300 Дж, байонетом Bowens и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Цветовая температура 5600К, время перезарядки - до 1с и длительность импульса от 1/800 до 1/2000с. Мощность вспышки варьируется от 1/32 до 1/1 (6 стопов, 50 шагов). Предназначен для использования в студии как заполняющий, фоновый или контровый источник света.


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Вспышка студийная Godox DS300II - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11309 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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