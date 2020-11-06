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Зарядное устройство Godox C20 для аккумуляторов VB20

Артикул: 231591
Зарядное устройство Godox C20 для аккумуляторов VB20
1 710 руб. 
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Артикул: 231591
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараЗарядное устройство
Состояние товарановый
Оригинальное сетевое зарядное устройство Godox C20 для литий-ионных аккумуляторов Godox VB-20, которые используются во вспышках Godox Ving V350. Работает от сетей переменного тока от 100 до 240 В. Заряжает аккумулятор приблизительно за 2.5 часа. Имеется светодиодная индикация хода зарядки (25% / 50% / 75% / 100%).


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Зарядное устройство Godox C20 для аккумуляторов VB20 - этот товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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