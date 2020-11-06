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Комплект Falcon Eyes Sprinter 2300-SBU Kit

Артикул: 231501
Комплект Falcon Eyes Sprinter 2300-SBU Kit
40 940 руб. 
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+ 945 КэтКоинов
Артикул: 231501
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект студийного оборудования
Мощность вспышки, Дж300
КомплектацияВспышки Sprinter 300BW - 2 шт., Стойки L-3050 A/B - 2 шт., Софтбоксы SBQ-30160 BW - 2 шт., Фотозонт URK-48TWB - 1 шт., Рефлектор R-185 - 1 шт., Сумка LSB-40 - 1 шт., Сумка СС-10 - 1 шт.
Вес, кг16
Состояние товарановый
Комплект мобильной студии Falcon Eyes Sprinter Kit 2300-SBU для портретной, предметной, художественной и других видов съемок. Набор включает в себя два импульсных моноблока каждый мощностью 300 Дж, две стойки L-3050 A/B, два стрипбокса SBQ-30160 BW, фотозонт URK-48 TWB (просветный/белый отражающий) диаметром 90 см, рефлектор R-185, две сумки. Стрипбоксы являются универсальным инструментом фотографа, используются, например, для ростовых портретов и градиентной подсветки фона. Сотовая насадка крепится к софтбоксу на липучке, применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Используя зонт и рефлекторы из комплекта, можно организовать художественную съемку моделей для каталогов и реализовать широкие возможности для творчества в предметной и портретной съемке. Вес комплекта в упаковке - 16,1 кг.


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Комплект Falcon Eyes Sprinter 2300-SBU Kit - данный товар вы можете купить по цене по цене 40940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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