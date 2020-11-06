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Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K9 для накамерных вспышек

Артикул: 231494
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2 996 руб. 
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Артикул: 231494
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект насадок
Комплектациямини-рефлектор портретная тарелка – 1 шт., сотовая насадка с разными размерами ячейки – 3 шт., коническая насадка – 1 шт. рассеиватель сферический – 1 шт., шторки – 1шт., мини софтбокс – 1шт., цветные рассеиватели для софтбокса (желтый, синий, белый, красный) – 4 шт.
Состояние товарановый
Falcon Eyes FGA-K9 — универсальный набор светоформирующих насадок. Комплект позволит фотографу, куда бы он ни поехал, иметь при себе весь необходимый студийный набор и дополнить вспышку оборудованием для создания всевозможных световых эффектов. Посадочный размер 68x48 мм, все насадки с гибким пластиковым четырехлепестковым хвостовиком, комплектуются стяжками для закрепления на вспышке.


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Самовывоз невозможен
Комплект насадок Falcon Eyes FGA-K9 для накамерных вспышек - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2996 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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