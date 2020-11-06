Осветитель светодиодный Godox LED1000W студийный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Godox
|Тип товара
|Осветитель
|Тип осветителя
|светодиодный
|Выходная мощность, Вт
|70
|Регулировка мощности
|есть
|Цветовая температура
|5600+/-300 К
|Байонет
|5/8 дюйм.
|Размеры, см
|43x46x10
|Вес, кг
|2.44
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