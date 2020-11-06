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Отражатель Falcon Eyes RR5-3570

Артикул: 231300
4 214 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 231300
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОтражатель
Вес, кг1,7
Высота, см175
Ширина, см90
Прямоугольный отражатель на спицах, размер 90х175 см, 5 в 1: золотистый/серебристый/черный/белый отражающий/белый просвечивающий. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами. Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Натяжение отражающей поверхности обеспечивается стальными спицами. Преимущество таких отражателей в том, что их можно устанавливать на любые стойки со стандартным крепежным пальцем. В комплекте шаровый адаптер для установки отражателя на стойку. Поворотный механизм дает возможность быстрого изменения положения отражателя относительно фотографируемого объекта. Новый надежный узел крепления спиц к материалу отражателя. Стойка в комплект не входит.


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