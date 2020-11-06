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Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2)

Артикул: 231168
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 1
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 2
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 3
Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 1
Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 2
Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 3
1 290 руб. 
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Артикул: 231168
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
Ширина, см3.5
Длина, см8
Высота, см4
Комплект радиосинхронизации MX3L предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры и вспышки на расстоянии до 100 метров. Состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Обеспечивает беспроводное управление срабатыванием студийной вспышки, накамерной фотовспышки и управление спуском затвора камеры. Радиосинхронизатор MX3L использует беспроводную связь на частоте 433 МГц. 16 независимых каналов позволят разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников) и использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Эффективная и уверенная работа на высоких скоростях синхронизации и больших расстояниях. Один передатчик может работать с несколькими приемниками для одновременного управления несколькими вспышками и несколькими камерами. Передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Синхроразъем позволит подключить передатчик к камере, не оборудованной «горячим башмаком» (кабель в комплекте). Конструкцией предусмотрена функция спящего режима, что сокращает потребление энергии, когда передатчик не используется. Время работы передатчика от одной батареи — год в режиме ожидания или 20000 непрерывных срабатываний. Питается от батареи типа 23А (12 В). Приемник подключается к накамерной вспышке с помощью разъема «горячий башмак» или к студийной вспышке синхрокабелем из комплекта, работает двух батареек типа ААА и «запускает» вспышку при получении сигнала от передатчика. Резьба 1/4 позволит закрепить приемник с вспышкой на опоре (стойка, штатив и т. д.). В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.


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Самовывоз невозможен
Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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