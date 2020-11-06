Софтбокс Falcon Eyes SBQ-30120 BW для галог.осв. с сотами

Софтбокс Falcon Eyes SBQ-30120 BW жаропрочный с сотовой насадкой — световой модификатор для студийных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 30х120 см. Может использоваться практически с любыми студийными вспышками или галогеновыми осветителями мощностью до 1000 Вт. Софтбоксы с соотношением сторон более чем 1:3 называют стрипбоксами, их используют для ростовой съемки, создания градиентной подсветки на фоне, в предметной съемке для получения яркого длинного блика, и там, где нужно получить направленный узкий свет, например для подсветки волос и плеч сверху. Изготовлен из жаропрочного материала, на стенках расположены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса выполнена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (нефактурной) поверхностью, рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени. Для циркуляции воздуха внутри изделия и отвода избыточного тепла имеются два вентиляционных окна. Несущий каркас включает в себя литой алюминиевый адаптер, стальные спицы с наконечниками и сменное байонетное кольцо на Bowens. Для установки SBQ-30120 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 145 мм). Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из тонких жаропрочных синтетических материалов, крепятся на резинках-растяжках (внутренний) и на липучке (внешний). В комплекте с софтбоксом поставляется сотовая насадка. С помощью липучки (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол.