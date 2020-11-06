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Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW для галог.осв. с сотами

Артикул: 231118
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW для галог.осв. с сотами
5 756 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 231118
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСофтбокс
ФормаПрямоугольная
БайонетBowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм)
Размеры, см75х150
Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW жаропрочный с сотовой насадкой — световой модификатор для студийных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 75х150 см. Может использоваться практически с любыми студийными вспышками или галогеновыми осветителями мощностью до 1000 Вт. Изготовлен из жаропрочного материала, на стенках расположены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса выполнена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (нефактурной) поверхностью, рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени. Для циркуляции воздуха внутри изделия и отвода избыточного тепла имеются два вентиляционных окна. Несущий каркас включает в себя литой алюминиевый адаптер, стальные спицы с наконечниками и сменное байонетное кольцо на Bowens. Для установки SBQ-75150 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 145 мм). Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из тонких жаропрочных синтетических материалов, крепятся на резинках-растяжках (внутренний) и на липучке (внешний). В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью липучки (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол.


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Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW для галог.осв. с сотами - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5756 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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