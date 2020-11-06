Фон Falcon Eyes BCP-15 RB-9696

Изготовлен из высокопрочной небликующей хлопчатобумажной ткани. Фоны серии BCP имеют однотонный цвет без фактуры (оттенок на фотографии может отличаться от реального цвета фона). Фон имеет гибкий стальной ободок для растяжки. К фону прилагается специальный чехол, куда его складывают в свернутом состоянии. В развернутом виде, фон можно повесить на стойку с помощью специальных держателей (приобретаются отдельно), что избавляет от необходимости применения специальной системы подвески фона. Данный фон очень удобен для выездных сессий.