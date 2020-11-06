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Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10

Артикул: 230835
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 10
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 1
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 2
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 7
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 8
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 9
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - фото 10
8 253 руб. 
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+ 102 КэтКоинов
Артикул: 230835
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг10
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см43
Минимальная рабочая высота, см22.5
Количество секций в штанге4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см155
Вес, кг1.75
Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 – алюминиевый штатив для использования с камерами весом до 10 кг, вес штатива с головой составляет 1,75 кг, что выше веса модификации из карбона всего на 280 г. Максимальная рабочая высота 1550 мм. Компактный и легкий алюминиевый штатив подойдет для тех, кто любит частые вылазки на природу и пешие прогулки. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 430 мм.


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8253 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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