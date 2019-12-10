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Главная Планшеты и аксесcуары Планшеты Digma Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK (TS8211PG)

Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK (TS8211PG)

(1)
Артикул: 230735
  • Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 1
  • Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 2
  • Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 3
  • Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 4
  • Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 5
  • Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 6
  • Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 7
Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 1
Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 2
Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 3
Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 4
Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 5
Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 6
Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK - фото 7
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230735
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БрендDigma
Тип товараПланшет
Операционная системаAndroid
Встроенная память16 Гб
Оперативная память1 Гб
Диагональ экрана, дюйм8
Разрешение экрана1280x800
Поддержка 4G LTEнет
Фронтальная камера, МП0.3
Емкость аккумулятора3500 мАч
Камера, МП2
Наличие SIM-картыесть
Поддержка microSDдо 64 Гб
Цветчерный
Ширина, см12.3
Длина, см20.8
Высота, см1
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.32
Слот для карты памятиесть
Wi-Fiесть
Планшетный компьютер, предназначенный для работы, развлечения, связи. Обеспечивает комфортный веб-серфинг.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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10.12.2019
Достоинства:
Размер экрана, яркие цвета, объем памяти, цена, модель 2019 года.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Купили ребенку взамен двух уничтоженных им планшетов известных брендов. Решили взять что-то побюджетнее, но с нормальным качеством. Причины, по которым остановились на этом планшете:
Свежий год анонсирования - 2019
Нестарая версия андроида - 8.1
Оптимальный размер экрана - 8 дюймов, не большой и не маленький, комфортно пользоваться и брать с собой
Хорошая память - 16 Гб, с возможностью использования микросим до 64 Гб, для ребенка более чем достаточно
Яркий экран - 1280 х 800.
В итоге покупкой ребенок доволен, планшет работает отлично, корпус не люфтит. Не вижу смысла переплачивать за бренд. Рекомендую.

Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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