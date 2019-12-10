Планшет DIGMA OPTIMA 8027 8" 16Gb 3G BLACK (TS8211PG)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Digma
|Тип товара
|Планшет
|Операционная система
|Android
|Встроенная память
|16 Гб
|Оперативная память
|1 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|8
|Разрешение экрана
|1280x800
|Поддержка 4G LTE
|нет
|Фронтальная камера, МП
|0.3
|Емкость аккумулятора
|3500 мАч
|Камера, МП
|2
|Наличие SIM-карты
|есть
|Поддержка microSD
|до 64 Гб
|Цвет
|черный
|Ширина, см
|12.3
|Длина, см
|20.8
|Высота, см
|1
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.32
|Слот для карты памяти
|есть
|Wi-Fi
|есть
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10.12.2019
Размер экрана, яркие цвета, объем памяти, цена, модель 2019 года.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Купили ребенку взамен двух уничтоженных им планшетов известных брендов. Решили взять что-то побюджетнее, но с нормальным качеством. Причины, по которым остановились на этом планшете:
Свежий год анонсирования - 2019
Нестарая версия андроида - 8.1
Оптимальный размер экрана - 8 дюймов, не большой и не маленький, комфортно пользоваться и брать с собой
Хорошая память - 16 Гб, с возможностью использования микросим до 64 Гб, для ребенка более чем достаточно
Яркий экран - 1280 х 800.
В итоге покупкой ребенок доволен, планшет работает отлично, корпус не люфтит. Не вижу смысла переплачивать за бренд. Рекомендую.