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Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 94 предм

Артикул: 230675
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 94 предм
5 800 руб. 
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+ 113 КэтКоинов
Артикул: 230675
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНабор инструментов
Количество имбусовых ключей6
Аксессуары в комплектегибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Наконечник имбусового ключашестигранный (HEX)
Тип головокторцевые, свечные
Тип гаечных ключейкомбинированные
Посадка головок1/2, 1/4
Посадка бит1/4
Оснастка в комплектебиты, торцевые головки
Наконечники головок6-гранный
Макс. размер торцевых головок, мм32
Мин. размер торцевых головок, мм4
Вес набора, кг1,33
Количество сверл, штнет
Количество предметов, шт76
Количество отверток, штнет
Количество зубил, штнет
Количество бит, шт32
Инструменты в комплектетрещотка, ключи имбусовые (шестигранные), вороток
Упаковкакейс
Ключ трещоточный 1/2, Ключ трещоточный 1/4. Головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32. Головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Удлинитель гибкий 1/4 под ключ: 145 мм. Кардан 1/2, Кардан 1/4. Удлинитель 1/2 125 мм, Удлинитель 1/4 50 мм, 100 мм. Головки свечные под ключ 16 мм и 21 мм. Вороток 1/2 и 1/4. Набор шестигранников 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм. Биты с торцевыми головками Т 8, 10, 15, 20, 25, 30, SL 4, 5.5, 7, PH 1, 2, PZ 1, 2, H 3, 4, 5, 6. Биты 5/16: Н 8, 10, 12, 14, Т 40, 45, 50, 55, SL 8, 10, 12, PH 3, 4, PZ 3, 4. Головки торцевые удлиненные 1/4: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Головки торцевые удлиненные 1/2: 14, 15, 17, 19. Переходник 1/2 четырехгранника на шестигранник H 5/1.


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Самовывоз невозможен
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 94 предм - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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