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Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ

Артикул: 230661
Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ
7 790 руб. 

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Артикул: 230661
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товара
Тип поверхностного насосасамовсасывающий
Глубина погружения под зеркало воды30 м
Диаметр разъема соединения1,25 дюйма, 1дюйм
Защита от перегреванет
Качество водычистая
Максимальная температура воды50 С
Максимальный напор35 м
Минимальная температура воды1 С
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность900 Вт
Пропускная способность4,2 куб. м/час
Режущая насадканет
Длина, см44 см
Ширина, см21 см
Высота, см24 см
Вес, кг15,39 кг
Поверхностный насос ВИХРЬ ПН-900используется для организации системы орошения на садовом участке. Насос имеет рукоятку - для удобного перемещения, а также ножки-основание - для устойчивого положения при работе. Корпус насоса изготовлен из чугуна. Агрегат способен перекачивать до 60 литров воды в минуту.


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Самовывоз невозможен
Поверхностный насос Вихрь ПН-900ЧЭ – стоимость товара 7790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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