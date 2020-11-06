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Главная Смартфоны и телефония Автомобильные держатели BoraSCO Автомобильный держатель магнитный BoraSCO в дефлектор CH-7

Автомобильный держатель магнитный BoraSCO в дефлектор CH-7

Артикул: 230581
Автомобильный держатель магнитный BoraSCO в дефлектор CH-7
490 руб. 
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Артикул: 230581
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoraSCO
Тип товараДержатель автомобильный для планшетов
Материалпластик
Совместимые устройствателефон, смартфон, навигатор
Способ крепленияк воздуховоду
Тип креплениямагнит
Компактный держатель для смартфона, который надежно удержит телефон даже во время езды по ухабам и хорошо впишется в интерьер автомобильного салона.


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Автомобильный держатель магнитный BoraSCO в дефлектор CH-7 - этот товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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