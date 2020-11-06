8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Усилитель Ural DB 6.180

Артикул: 230421
Усилитель Ural DB 6.180
18 090 руб. 
Купить
+ 588 КэтКоинов
Артикул: 230421
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендUral
Тип товараАвтомобильный усилитель
Индикатор защитыда
Количество каналов6
Мощность на канал (2 Ом), Вт280
Мощность на канал (4 Ом), Вт180
Отношение сигнал/шум, дБ100
ФильтрыНЧ / ВЧ
Мостовой режимда
Пульт ДУнет
Размеры (ШхВхД), мм340 x 230 x 55
Высокая выходная мощность и детализация звучания в достаточно небольшом корпусе. Возможность поканальной настройки 3-х полосной акустической системы. Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ. Регулировка уровня подаваемой мощности (Gain) для каждой пары каналов. Расширенный частотный диапазон MOSFET транзисторы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Усилитель Ural DB 6.180 - стоимость товара 18090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...