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Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT

Артикул: 230379
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 1
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 2
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 3
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 4
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 5
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 6
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 7
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 8
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 9
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 10
  • Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 11
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 1
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 2
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 3
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 4
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 5
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 6
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 7
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 8
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 9
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 10
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - фото 11
13 990 руб. 
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+ 260 КэтКоинов
Артикул: 230379
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilverstone
Тип товара
Возможность записи события в отдельный файлесть
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм3
Кол-во камер1
Конструкцияобычная, с экраном
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Наличие GPSесть
Режим записициклическая, запись без разрывов
Угол обзора135° (по диагонали), 113° (по ширине), 60° (по высоте)
Емкость аккумулятора500 мАч
Состояние товарановый
Вес, кг190 г
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT


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Самовывоз невозможен
Комбинированное устройство Silverstone F1 HYBRID S-BOT - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13990 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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