Метеостанция BVItech BV-95

BVItech BV-95 – метеостанция для метеорологических измерений с беспроводным датчиком, предназначенная для домашнего использования, и оснащенная широким рядом полезных возможностей. BV-95 имеет в комплекте беспроводной датчик с проводным термосенсором. Датчик можно разместить в помещении у окна, а сенсор вывести на улицу за пределы окна. Радиус действия - 30 метров от основного блока. Датчик измеряет только температуру за окном, а затем передает зафиксированные значения на основной блок, который в свою очередь может измерять тепература и влажность внутри помещения. Кнопки управления основным блоком находятся на тыльной стороне метеостанции. Все измеренные значения (температурные от -50 до +60 градусов Цельсия, влажности от 20 до 99 %) выдаются на монохромный дисплей. Помимо этого BV-95 оснащена часами с функцией отложенного будильника, календарем, индикацией фаз луны и памятью для сохранения измеренных параметров.