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Метеостанция BVItech BV-95

Артикул: 230351
Метеостанция BVItech BV-95
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230351
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БрендBVItech
Тип товараМетеостанции
Барометрда
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -50 до +60 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь, лунный календарь 
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное
BVItech BV-95 – метеостанция для метеорологических измерений с беспроводным датчиком, предназначенная для домашнего использования, и оснащенная широким рядом полезных возможностей. BV-95 имеет в комплекте беспроводной датчик с проводным термосенсором. Датчик можно разместить в помещении у окна, а сенсор вывести на улицу за пределы окна. Радиус действия - 30 метров от основного блока. Датчик измеряет только температуру за окном, а затем передает зафиксированные значения на основной блок, который в свою очередь может измерять тепература и влажность внутри помещения. Кнопки управления основным блоком находятся на тыльной стороне метеостанции. Все измеренные значения (температурные от -50 до +60 градусов Цельсия, влажности от 20 до 99 %) выдаются на монохромный дисплей. Помимо этого BV-95 оснащена часами с функцией отложенного будильника, календарем, индикацией фаз луны и памятью для сохранения измеренных параметров.


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