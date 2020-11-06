Метеостанция BVItech BV-415BKS

Многофункциональные часы BVItech BV-415BKS не только показывают текущее время, но также выполняют ряд других полезнейших функций. Например, они выполняют роль будильника, к тому же снабженного опцией Snooze для тех, кто тяжело встает по утрам. Также часы информируют владельца о температуре в комнате и снаружи, для чего к ним прилагается внешний температурный датчик с беспроводной передачей информации. Благодаря оригинальному дизайну в виде слегка изогнутого «паруса» с крупными голубыми цифрами часы послужат милым украшением для любого интерьера, а также отличным подарком. Питание часов осуществляется от бытовой электросети через сетевой адаптер, а на случай внезапного отключения энергии имеются резервные батареи CR2032.