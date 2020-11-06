Метеостанция BVItech BV-415BKS

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|BVItech
|Тип товара
|Метеостанции
|Барометр
|нет
|Выносной датчик
|да
|Диапазон показателей температуры
|от -40 до +70 °C
|Дисплей
|да
|Дополнительные функции
|часы, будильник
|Звуковая индикация
|нет
|Измерение температуры (OUT)
|да
|Отображение информации
|цифры и символы
|Питание
|от сети
|Размеры (ВхШхТ)
|285х55х66
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