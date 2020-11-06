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Главная Аксессуары Карты памяти SmartBuy Карта Памяти micro SDHC 16Gb SmartBuy Class 10 UHS-I

Карта Памяти micro SDHC 16Gb SmartBuy Class 10 UHS-I

Артикул: 230292
  • Карта Памяти micro SDHC 16Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - фото 1
  • Карта Памяти micro SDHC 16Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - фото 2
Карта Памяти micro SDHC 16Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - фото 1
Карта Памяти micro SDHC 16Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - фото 2
460 руб. 
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Артикул: 230292
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSmartBuy
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,001
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем16
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи10
Скорость чтения10
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDHC
Smartbuy micro SDHC, 16GB Class 10 - универсальный носитель информации на основе технологии флэш-памяти для самых различных целей. Карта памяти Smartbuy micro SDHC, 16GB может использоваться в телефонах, коммуникаторах, видеокамерах, цифровых фотоаппаратах, персональных компьютерах, принтерах и других электронных устройствах. 


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Карта Памяти micro SDHC 16Gb SmartBuy Class 10 UHS-I - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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