Карта Памяти CF 16Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Transcend
|Тип товара
|Карта памяти
|Вес, кг
|0,011
|Высота, см
|0,3
|Длина, см
|4,2
|Объем
|16
|Скорость записи
|120
|Скорость чтения
|160
|Ширина, см
|3,6
|Формат карты памяти
|Compact Flash
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