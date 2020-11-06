Карта Памяти CF 64Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SanDisk
|Тип товара
|Карта памяти
|Объем
|64
|Скорость записи
|85
|Скорость чтения
|120
|Формат карты памяти
|Compact Flash
Телефон для звонков в Нижнем Новгороде
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв