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Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black

Артикул: 230214
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 5
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 1
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 2
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 3
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 4
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M1 Mark II Body black - фото 5
79 980 руб. 
97 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230214
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БрендOlympus
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс21.8
Физический размер матрицы17.3x13.0 мм
Кроп-фактор2
Тип матрицыLive MOS
Bluetoothнет
Комплектацияфотоаппарат, вспышка FL-LM3, BLH?1 аккумулятор, BCH?1 зарядное устройство, крышка корпуса Микро 4/3 (ВС?2), плечевой ремень, USB кабель, инструкция, гарантийный талон
Светочувствительность100-25600 ISO
ПроцессорTruePic VIII
Габариты (ШхВхГ)134x91x69 мм
БайонетMicro 4/3
Объектив в комплектенет
Встроенная вспышканет
Крепление внешней вспышкибашмак
Цветчерный
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Формат аккумуляторасвой собственный
GPSнет
Wi-Fiесть
Влагозащитаесть
ИнтерфейсыUSB 3.0, HDMI, микрофонный вход, аудио, Wi-Fi
Система стабилизации изображенияоптическая
Состояние товарановый
Тип видоискателяэлектронный
Скорость серийной съемки15.3 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки5184x3888
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея (точек)1037000
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Вес, кг0.498
Мощная камера для профессиональной съемки спорта, путешествий, дикой природы, а также для видеозаписи с превосходным качеством. 121 точка автофокуса перекрестного типа и скорость съемки 18 кадров в секунду со следящей фокусировкой - OM-D E-M1 Mark II не уступает самым серьезным репортерским зеркальным камерам, таким как Nikon D500. При этом он сам почти в 2 раза легче, оптика для него легче, дешевле и обладает надежной защитой от пыли, влаги и холода. В режиме High Res. камера создает 50-мегапиксельные фотографии из 8 последовательных кадров, снятых со смещением матрицы. Их резкость удовлетворит любого пейзажиста.


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