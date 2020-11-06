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Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8)

Артикул: 229823
  • Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 1
  • Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 2
  • Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 3
  • Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 4
  • Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 5
Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 1
Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 2
Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 3
Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 4
Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - фото 5
4 500 руб. 
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Артикул: 229823
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендToshiba
Тип товараSSD-накопители
Вес, кг0,46
Время наработки на отказ, час1500000
Высота, см0,7
Длина, см10
Объем480 Гб
Скорость записи/Скорость чтения, Мб/с540/555
Тип флэш-памятиTLC
Ширина, см7
Форм-фактор2.5
SSD-накопитель Toshiba OCZ TR200 сочетает в себе высокий уровень надежности и высокий уровень скоростных характеристик. имеет значительный объем: величина этого показателя равна 480 ГБ. Используемый для подключения устройства интерфейс SATA III обеспечивает накопителю широчайшую совместимость. Основным конструктивным элементом устройства является широко распространенный контроллер Phison PS3111-S11. Тип чипов памяти – TLC 3D NAND. Накопитель Toshiba OCZ TR200 обеспечивает скорость чтения сжатых данных, достигающую 555 Мб/с. Максимальная скорость записи сжатых данных равна 540 Мб/с. Накопитель с легкостью справится с решением любых типовых задач. Ресурс модели – 120 TBW.


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Твердотельный накопитель SSD Toshiba TR200 Series SATA 480 Gb (THN-TR20Z4800U8) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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