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Мышь Genius ECO-8015 коричневый металлик

Артикул: 229799
  • Мышь Genius ECO-8015 коричневый металлик - фото 1
  • Мышь Genius ECO-8015 коричневый металлик - фото 2
Мышь Genius ECO-8015 коричневый металлик - фото 1
Мышь Genius ECO-8015 коричневый металлик - фото 2
1 490 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229799
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGenius
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г81
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мышиаккумулятор
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Размеры (ШxВxД), мм60x37x106
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветкоричневый металлик
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Беспроводная мышь Genius ECO-8015. Подключение мышки к ПК происходит без использования проводов. Вместе с ней предоставляется адаптер, который вставляется в разъем USB. Создается радио-канал для передачи информации без кабеля.


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Самовывоз невозможен
Мышь Genius ECO-8015 коричневый металлик - купить по цене 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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