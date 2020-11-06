Внешний аккумулятор Xiaomi 3250mAh Mi Power Bank Flashlight

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Портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank Flashlight в компактном белом корпусе из алюминия предназначен для пополнения уровня энергоресурса смартфона. В конструкции портативного аккумулятора имеется встроенный фонарик с 11 уровнями яркости и возможностью транслировать сигнал SOS.

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