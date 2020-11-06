Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ0020BGY-RESN 2ТБ

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Western Digital
|Тип товара
|SSD-накопители
|Вес, кг
|0,46
|Высота, см
|3
|Длина, см
|13,5
|Объем
|2 Тб
|Тип флэш-памяти
|MLC
|Ширина, см
|13,5
|Форм-фактор
|3.5
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