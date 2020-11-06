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Смартфон Nokia 2.2 DS TA-1188 Black

Артикул: 229699
Смартфон Nokia 2.2 DS TA-1188 BLACK
6 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229699
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БрендNokia
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора2000 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.71
Разрешение экрана1440x720
Цветчерный
Камера, МП13
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth4.2
Поддержка NFCнет
Wi-Fi802.11b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусаметалл, пластик
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора3000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 400 Гб
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.153
Объем встроенной памяти - 16 Гб. Диагональ экрана - 5.71 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 3000 мАч


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