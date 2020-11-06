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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black

Артикул: 229509
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото 2
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - фото 2
870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229509
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемда
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб16
Размеры (ШxДxТ)18x61x8 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.


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Самовывоз невозможен
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima II SP064GBUF2M01V1K USB2.0 black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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