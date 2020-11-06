Флешка Silicon Power 32Gb Ultima II SP032GBUF2M01V1K USB2.0 black

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Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.

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