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DataTraveler 0 - это легкий USB-накопитель. Компактный накопитель без колпачка имеет металлический корпус. Являясь для удобства обратно совместимым с существующими портами USB 2.0, этот накопитель USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) обеспечивает легкость и простоту переноса данных с устройства на устройство. Накопители DT 50 имеют пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличаются легендарной надежностью изделий Kingston.

Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.