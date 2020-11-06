Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB STREAM Yellow (SB64GBST-Y)

В дизайне Crown — простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к Вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.