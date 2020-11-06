Мощность - 1200 Вт

Емкость чаши - 5,5 л.

Основные насадки - насадка для замешивания, насадка-венчик, насадка-крюк для теста

Блендер - есть

Емкость кувшина блендера - 1,5 л.

Управление - механическое

Количество скоростей - 5

Импульсный режим - есть

Плавная регулировка скорости - есть

Мясорубка - есть

Количество дисков мясорубки - 3

Насадки для мясорубки - насадка для кеббе, насадка для домашних колбасок

Блок для шинковки - есть, в комплекте 2 насадки-терки и 1 насадка-слайсер

Защита от перегрузки - есть

Блокировка включения при неправильной сборке - есть

Материал корпуса - металл

Прорезиненные ножки - есть

Габариты - 31.5*23.2*36 см

Вес - 9 кг

Видеообзор на Кухонная машина Garlyn S-500

сделает приготовление любимых блюд не только быстрым, но и приятным. Широкий функционал и качественное исполнение делают этот кухонный прибор действительно универсальным и незаменимым.Кухонная машина способна заменить собой сразу несколько отдельных бытовых приборов: стационарный блендер, миксер, тестомеситель, мясорубку и измельчитель.Основной блок отличается лаконичностью и компактностью, при этом чаша обладает объемом в 5,5 л, а набор основных насадок позволяет не только взбивать крема и смешивать различные соусы, но и готовить различные сорта теста, даже с самой высокой плотностью.Мясорубка выполнена в виде отдельного блока с легкостью устанавливающегося на основной модуль. Несколько ножей для измельчения, насадки для кеббе и для домашних колбас – функциональность порадует даже самого искушенного пользователя.Стационарный блендер – незаменимая вещь для всех любителей крем-супов, смузи и различных коктейлей. В комплектации кухонной машины вы найдете вместительный кувшин из жаропрочного стекла с удобной крышкой и качественными острыми ножами для измельчения.Для измельчения и шинковки овощей, фруктов, орехов и других продуктовтакже пригодится. Насадка с 3 видами ножей поможет ускорить приготовление салатов, закусок, заготовок.Для того чтобы эффективно справляться со всеми своими функциями, кухонная машина снабжена качественным мотором с мощностью 1200 ВТ. За безопасность и долговечность отвечает крепкий металлический корпус.Подбирайте идеальную скорость работы благодаря наличию 5 скоростных режимов с плавным переключением. Для колки льда и других особых функций приспособлен удобный импульсный режим.Стильный лаконичный дизайн дополняет копилку преимуществ, делая ее гармоничным дополнением в любых интерьерах современной кухни.