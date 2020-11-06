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Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5

Артикул: 229290
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  • Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 2
  • Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 3
  • Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 4
  • Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 5
  • Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 6
Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 1
Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 2
Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 3
Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 4
Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 5
Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - фото 6
2 750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229290
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — отсуствует
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараЧехол
Комплектациячехол, упаковка
Держите ваш аудиорекордер Zoom H5 в безопасности при помощи защитного чехла PCH-5. Специально созданный для этой модели, чехол PCH-5 защитит ваш рекордер без необходимости жертвовать удобством пользования. Водостойкий материал и прозрачная обложка защитят ваш H5 от грязи и влаги и, в то же время, позволит вам следить за происходящим на дисплее. Жесткое покрытие верхней и нижней частей обеспечивают устройству поддержку и защиту от повреждений, а мягкие панели сверху, снизу и по бокам делают управление рекордером легким и доступным.


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Самовывоз невозможен
Защитный чехол Zoom PCH-5 для H5 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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