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Портативная студия Zoom R8

Артикул: 229277
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  • Портативная студия Zoom R8 - фото 7
  • Портативная студия Zoom R8 - фото 8
  • Портативная студия Zoom R8 - фото 9
Портативная студия Zoom R8 - фото 1
Портативная студия Zoom R8 - фото 2
Портативная студия Zoom R8 - фото 3
Портативная студия Zoom R8 - фото 4
Портативная студия Zoom R8 - фото 5
Портативная студия Zoom R8 - фото 6
Портативная студия Zoom R8 - фото 7
Портативная студия Zoom R8 - фото 8
Портативная студия Zoom R8 - фото 9
22 980 руб. 
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+ 239 КэтКоинов
Артикул: 229277
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараАудиоинтерфейс
Комплектацияпортативная студия, документация, упаковка
Компания Zoom создала функционально идентичную версию рекордера R24 компактного размера. Как и его предшественник, R8 сочетает в себе четыре устройства в одном. В дополнение к 8-полосному рекордеру с использованием карты памяти SD, R8 – это аудио интерфейс, контроллер для управления ПО и пэд-семплер.


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Портативная студия Zoom R8 - данный товар вы можете купить по цене по цене 22980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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