Кронштейн HOLDER LSS-6001 черный

Крепление для акустики Holder LSS-6001 легко впишется в любой интерьер и значительно сэкономит пространство. При этом максимальная нагрузка, на которую рассчитан наклонно-поворотный кронштейн, равна 5 килограммам. Элементы крепления изготовлены из прочного пластика серого цвета. Из особенностей – 60-миллиметровое максимальное расстояние от стены. Есть возможность регулировки на 180° (горизонт) под 15-градусным углом. Кронштейн для акустических систем Holder с индексом LSS-6001 – это оптимальное решение для размещения тыловых колонок, предлагаемое по демократичной цене.